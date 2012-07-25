Бриам

Бриам

Автор: Анна Древинская
порции: 4 готовить: 1 час 15 минут
4 порции 1 час 15 минут
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Автор рецепта

Анна Древинская

Автор: Анна Древинская

248 рецептов

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ

  • Калорийность

    750

    ккал

  • Белки

    19,6

    грамм

  • Жиры

    56,5

    грамм

  • Углеводы

    40,1

    грамм

* Калорийность рассчитана для сырых продуктов

Ингредиенты

порции

Баклажаны 3 штуки

Кабачки 2 штуки

Сладкий перец 2 штуки

Помидоры 3 штуки

Картофель 3 штуки

Сладкий красный лук 1 штука

Оливковое масло ¾ стакана

Сыр фета 300 г

Соль по вкусу

Петрушка ½ пучка

Прованские травы по вкусу

Чеснок 3 зубчика

Инструкция приготовления

1 час 15 минут Распечатать
  • 1. Хорошо промойте овощи, почистите картофель. Нарежьте перец, баклажан, кабачок и картофели на кубики. Лук нарезать кольцами. Шпаргалка Как нарезать репчатый лук
  • 2. Смешайте орегано с маслом и раздавленным чесноком. Полейте получившейся смесью овощи и поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 20–25 минут. Инструмент Термометр для духовки Как на самом деле разогревается духовка, даже если устанавливаешь конкретную температуру, понять можно только с опытом. Лучше иметь под рукой маленький градусник, который ставится в духовой шкаф или просто вешается на решетку. И лучше, чтобы он показывал градусы по Цельсию и Фаренгейту одновременно и точно — как швейцарские часы. Термометр важен, когда надо строго соблюдать температурный режим: скажем, в случае выпечки.
  • 3. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу. Затем также порежьте на кубики. Выложите на овощи и верните в духовку еще на 20 минут. Шпаргалка Как подготовить помидоры
  • 4. Посыпьте сверху фетой и зеленью и верните в духовку на 15 минут, пока фета не начнет румяниться, лучше включить гриль, чтобы не испортить рагу.
     Шпаргалка Как нарезать зелень

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Комментарии: 6

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Морковь 1 штука

Укроп 1 пучок

Петрушка 1 пучок

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Чеснок 5 зубчиков

Оливковое масло 50 мл

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