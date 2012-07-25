Бриам
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ
-
Калорийность
750
ккал
-
Белки
19,6
грамм
-
Жиры
56,5
грамм
-
Углеводы
40,1
грамм
Ингредиенты
Баклажаны 3 штуки
Кабачки 2 штуки
Сладкий перец 2 штуки
Помидоры 3 штуки
Картофель 3 штуки
Сладкий красный лук 1 штука
Оливковое масло ¾ стакана
Сыр фета 300 г
Соль по вкусу
Петрушка ½ пучка
Прованские травы по вкусу
Чеснок 3 зубчика
Инструкция приготовления
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1. Хорошо промойте овощи, почистите картофель. Нарежьте перец, баклажан, кабачок и картофели на кубики. Лук нарезать кольцами. Шпаргалка Как нарезать репчатый лук
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2. Смешайте орегано с маслом и раздавленным чесноком. Полейте получившейся смесью овощи и поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 20–25 минут. Инструмент Термометр для духовки Как на самом деле разогревается духовка, даже если устанавливаешь конкретную температуру, понять можно только с опытом. Лучше иметь под рукой маленький градусник, который ставится в духовой шкаф или просто вешается на решетку. И лучше, чтобы он показывал градусы по Цельсию и Фаренгейту одновременно и точно — как швейцарские часы. Термометр важен, когда надо строго соблюдать температурный режим: скажем, в случае выпечки.
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3. Помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу. Затем также порежьте на кубики. Выложите на овощи и верните в духовку еще на 20 минут. Шпаргалка Как подготовить помидоры
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4. Посыпьте сверху фетой и зеленью и верните в духовку на 15 минут, пока фета не начнет румяниться, лучше включить гриль, чтобы не испортить рагу.
Шпаргалка Как нарезать зелень
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Комментарии: 6
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