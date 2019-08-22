Как сделать моченые яблоки

Моченые яблоки — яркий русский специалитет, непременный атрибут исторических трапез: откройте хоть Пушкина, хоть Гоголя, хоть Достоевского, упоминание моченых яблок обязательно найдется.

Вместе с тем вы не так часто встретите их в магазинах, как соленые огурцы или квашеную капусту, например. Зато приготовить моченые яблоки гораздо проще, чем кажется, и, кстати, проще, чем заквасить, засолить или замариновать что-либо. Этой простотой мы обязаны городским условиям. Самое сложное в деле мочения — подготовить деревянные бочки. Использование бочек в городе — это, конечно, аутентично, но крайне непрактично, их можно заменить стеклянными банками, что упрощает процесс мочения до шагов, которые можно пересчитать по пальцам.

Собственно, эти шаги мы и предлагаем вашему вниманию. Подробные инструкции от друга нашей редакции, основателя проекта «Кремлевская кухня» и знатока русской кухни Олега Ольхова прилагаются.

«Для мочения используют осенние и ранние зимние сорта. Антоновка (или «бель можайская», как этот сорт называется в Домострое) — идеальный вариант, также подойдут яблоки сортов «титовка», «симиренко», «анис свердловский». Эти сорта похожи тем, что они несладкие на вкус и плотные по текстуре. Ранние сорта для мочения не подходят, потому что они более сахаристые, сладкие и рыхлые. Когда начинается процесс брожения, их разрывает. Попробуйте запечь сладкое мягкое яблоко — оно превратится в пюре. То же самое произойдет при мочении летних сортов.

Раньше яблоки мочили для того, чтобы сохранить их на зиму и весну до следующего урожая. Это сейчас яблоки доступны нам в течение круглого года, а раньше такого не было. Зато были моченые — они как раз год и стояли. Сейчас свой первоначальный смысл (сохранность продукта в течение зимнего сезона) яблоки, конечно, потеряли, так как сейчас в магазинах нам доступны разнообразные сорта в течение всего года. Но с точки зрения уникальности и необычности вкуса моченые яблоки — это очень хороший продукт. Мне лично моченые даже больше нравятся, чем свежие.

Смысл мочения в том, чтобы продукт подвергся молочнокислому брожению. В случае с солением главным консервантом выступает соль, с маринованием — уксусная кислота. Квашение от мочения технологически ничем не отличается, просто мы привыкли говорить, что капусту квасим (мастер-класс по квашеной капусте можно посмотреть здесь. — Прим. ред.), а яблоки и различные ягоды (например, бруснику) — мочим.

Раньше яблоки мочили в бочках, их забивали доверху яблоками и ставили на ледник. В городских условиях яблоки можно мочить в стеклянных банках или небольших деревянных кадках. Преимуществе кадки перед стеклом такое: она деревянная, а дерево содержит дубильные вещества, которые помогают процессу консервации, убивая бактерии. То есть шанс, что яблоки заплесневеют, в дереве невелик. Но банки удобнее: их можно поместить в холодильник, а кадки в современные холодильники не всегда помещаются.

Моченые яблоки — это превосходная закуска и десерт. Также моченые яблоки используются в качестве гарнира к дичи. Когда я хочу накрыть интересный стол, я обязательно ставлю на стол моченые яблоки. Это специалитет русской кухни с уникальным вкусом. Я не встречал ничего подобного ни в одной стране мира.

В России есть много рецептов моченых яблок. Помимо классики, которую я покажу сегодня, есть варианты с рябиной (ее не едят, она подкрашивает яблоки и помогает процессу консервации, так как содержит дубильные вещества). Видел, добавляют тыкву, нарезанную кусочками. Известный способ — квасить яблоки и капусту вместе.