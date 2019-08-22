Как сделать моченые яблоки

1.
Надо использовать только снятые яблоки, паданцы не берите. Во время падения яблоки травмируются. У них появляются мятые бочка. Они начнут гнить, что может испортить всю партию. Также мы не берем яблоки с червоточинами и другими повреждениями. Запомните: чем меньше повреждений, тем лучше яблоки подходят для мочения. Вот такие, как я показываю, — не берите.
Второе правило: выбирайте яблоки схожего размера для укладывания в одну посуду. Если они будут разными, то одни яблоки перейдут, а вторые не дойдут. Все отбракованные яблоки можно использовать для пастилы, повидла, варенья. Можно их порезать, заморозить и зимой использовать для компотов, получается вкуснее, чем из сушеных.
Яблоки необходимо помыть и оставить полежать в холоде на марле или полотенце на двое-трое суток. Кладите их не вплотную, чтобы они не начали подгнивать. Так как для мочения используются поздние сорта, а они, как правило, крахмалистые, необходимо, чтобы крахмал начал превращаться в сахар.
2.
Выкрутите у яблок плодоножки и то, что осталось от цветков.
3.
Раньше дно бочек выстилали соломой, ее же клали поверх яблок. Вместе с соломой использовали листья — смородиновые или вишневые. Если вы используете банку, то листьев достаточно. Промойте их в холодной воде. У нас вишневые, но вы можете использовать и смородину. Листья можно использовать как свежие, так и высушенные.
4.
Существует несколько видов заливок. Самая простая — соль, сахар и вода. Но лучше использовать заливки, содержащие молочнокислые бактерии. Это варианты с содержанием ржаного или ячменного солода, можно использовать ржаную муку, как мы сейчас и сделаем. Кроме того, есть сладкие заливки, так называемая сыта. Сыта — это смесь меда с водой, доведенная до кипения. В нее добавляют гвоздику и палочки корицы. С такой заливкой моченые яблоки будут иметь сладкий вкус. В некоторые заливки добавляют горчичный порошок. Также используется заливка из соли, воды и корня солодки, то есть лакрицы. Самая экзотическая заливка, которую я встречал, — это кефир и сухая горчица. Это новый вариант, ведь кефир в русской кухне используется с начала XX века. Вообще, можно пробовать и экспериментировать, чтобы подобрать то, что понравится вам. Единственное, на эксперименты нужно время, потому что проверить, что получится с той или иной заливкой, можно будет только через месяц.
Я расскажу, как приготовить классику. Возьмите 5 литров теплой кипяченой воды, 1 стандартный советский стакан ржаной муки, 1 чайную ложку горчичного порошка и 2 столовые ложки крупной соли. Все это смешайте в миске, не важно, в какой последовательности. Размешайте венчиком. Комочки допустимы, они все равно со временем разойдутся. Мне такая заливка нравится еще и потому, что она подчеркивает натуральный вкус яблок. Сладость в них будет только та, что изначально в них содержится.
Заливку всегда готовят с запасом и хранят в холодильнике. Позже я объясню почему.
5.
Уложите в 3-литровую банку яблоки и листья вишни или смородины слоями: слой листьев — слой яблок — слой листьев — слой яблок и так далее.
6.
Очень плотно утрамбуйте яблоки вверху банки.
7.
Залейте яблоки так, чтобы заливка покрывала их целиком. Жидкость будет мутной, не переживайте, она сначала еще потемнеет, а со временем посветлеет.
8.
Накройте яблоки листьями так, чтобы они тоже целиком оказались в воде.
9.
Накройте банку чистой марлей и положите гнет. Мы взяли розетку с водой, гнет не должен быть очень тяжелым. Смысл не в том, чтобы спрессовать содержимое банки (что важно в случае с квашеной капустой, например). Гнет нужен для того, чтобы яблоки не всплывали, чтобы они все время целиком были в воде.
Укупоривать банку смысла нет, потому что внутри начинается процесс брожения. Часть заливки в себя впитают яблоки, часть будет пениться и выливаться через верх. Именно поэтому мы ставим банку в еще одну емкость. Если жидкости вылилось много, долейте заливку (поэтому ее надо готовить с запасом). Доливайте ее до тех пор, пока процесс впитывания яблоками жидкости не прекратится, и пока жидкость не перестанет выливаться. В этот момент поддон можно убрать. Процесс доливания может занять не одну неделю. Если заливка закончится, приготовьте новую и лейте ее.
Если листья наверху начнут плесневеть, вытащите их и положите новые.
10.
После того как яблоки замочены, необходимо подержать их в тепле в течение 2 суток (если комнатная температура составляет примерно 20 градусов). Если на улице очень жарко — под 30 градусов, — то одного дня в тепле будет достаточно. Бывает и такая осень. Если холодно — в помещении 17–18 градусов, — держите 3 дня.
Это необходимо для того, чтобы активизировался процесс брожения. После чего, по-хорошему, нашу емкость с яблоками надо убрать в погреб на ледник. В городских условиях это практически нереально. Мы используем холодильники, и по этой причине яблоки удобнее мочить в банках, а не в ведрах или кадках — они в нормальный холодильник не влезут. Так что через пару дней уберите яблоки в холодильник. Уберите прямо в поддоне, как я говорил, когда заливка перестанет переливаться через край банки, поддон можно будет убрать.
Через месяц яблоки можно доставать и есть».
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