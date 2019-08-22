Как сделать моченые яблоки

Фото-мастер-класс от Олега Ольхова.

Как сделать моченые яблоки

Моченые яблоки — яркий русский специалитет, непременный атрибут исторических трапез: откройте хоть Пушкина, хоть Гоголя, хоть Достоевского, упоминание моченых яблок обязательно найдется.

Вместе с тем вы не так часто встретите их в магазинах, как соленые огурцы или квашеную капусту, например. Зато приготовить моченые яблоки гораздо проще, чем кажется, и, кстати, проще, чем заквасить, засолить или замариновать что-либо. Этой простотой мы обязаны городским условиям. Самое сложное в деле мочения — подготовить деревянные бочки. Использование бочек в городе — это, конечно, аутентично, но крайне непрактично, их можно заменить стеклянными банками, что упрощает процесс мочения до шагов, которые можно пересчитать по пальцам.

Собственно, эти шаги мы и предлагаем вашему вниманию. Подробные инструкции от друга нашей редакции, основателя проекта «Кремлевская кухня» и знатока русской кухни Олега Ольхова прилагаются.

«Для мочения используют осенние и ранние зимние сорта. Антоновка (или «бель можайская», как этот сорт называется в Домострое) — идеальный вариант, также подойдут яблоки сортов «титовка», «симиренко», «анис свердловский». Эти сорта похожи тем, что они несладкие на вкус и плотные по текстуре. Ранние сорта для мочения не подходят, потому что они более сахаристые, сладкие и рыхлые. Когда начинается процесс брожения, их разрывает. Попробуйте запечь сладкое мягкое яблоко — оно превратится в пюре. То же самое произойдет при мочении летних сортов.

Раньше яблоки мочили для того, чтобы сохранить их на зиму и весну до следующего урожая. Это сейчас яблоки доступны нам в течение круглого года, а раньше такого не было. Зато были моченые — они как раз год и стояли. Сейчас свой первоначальный смысл (сохранность продукта в течение зимнего сезона) яблоки, конечно, потеряли, так как сейчас в магазинах нам доступны разнообразные сорта в течение всего года. Но с точки зрения уникальности и необычности вкуса моченые яблоки — это очень хороший продукт. Мне лично моченые даже больше нравятся, чем свежие.

Смысл мочения в том, чтобы продукт подвергся молочнокислому брожению. В случае с солением главным консервантом выступает соль, с маринованием — уксусная кислота. Квашение от мочения технологически ничем не отличается, просто мы привыкли говорить, что капусту квасим (мастер-класс по квашеной капусте можно посмотреть здесь. — Прим. ред.), а яблоки и различные ягоды (например, бруснику) — мочим.

Раньше яблоки мочили в бочках, их забивали доверху яблоками и ставили на ледник. В городских условиях яблоки можно мочить в стеклянных банках или небольших деревянных кадках. Преимуществе кадки перед стеклом такое: она деревянная, а дерево содержит дубильные вещества, которые помогают процессу консервации, убивая бактерии. То есть шанс, что яблоки заплесневеют, в дереве невелик. Но банки удобнее: их можно поместить в холодильник, а кадки в современные холодильники не всегда помещаются.

Моченые яблоки — это превосходная закуска и десерт. Также моченые яблоки используются в качестве гарнира к дичи. Когда я хочу накрыть интересный стол, я обязательно ставлю на стол моченые яблоки. Это специалитет русской кухни с уникальным вкусом. Я не встречал ничего подобного ни в одной стране мира.

В России есть много рецептов моченых яблок. Помимо классики, которую я покажу сегодня, есть варианты с рябиной (ее не едят, она подкрашивает яблоки и помогает процессу консервации, так как содержит дубильные вещества). Видел, добавляют тыкву, нарезанную кусочками. Известный способ — квасить яблоки и капусту вместе.

1.

Надо использовать только снятые яблоки, паданцы не берите. Во время падения яблоки травмируются. У них появляются мятые бочка. Они начнут гнить, что может испортить всю партию. Также мы не берем яблоки с червоточинами и другими повреждениями. Запомните: чем меньше повреждений, тем лучше яблоки подходят для мочения. Вот такие, как я показываю, — не берите.

Второе правило: выбирайте яблоки схожего размера для укладывания в одну посуду. Если они будут разными, то одни яблоки перейдут, а вторые не дойдут. Все отбракованные яблоки можно использовать для пастилы, повидла, варенья. Можно их порезать, заморозить и зимой использовать для компотов, получается вкуснее, чем из сушеных.

Яблоки необходимо помыть и оставить полежать в холоде на марле или полотенце на двое-трое суток. Кладите их не вплотную, чтобы они не начали подгнивать. Так как для мочения используются поздние сорта, а они, как правило, крахмалистые, необходимо, чтобы крахмал начал превращаться в сахар.

2.

Выкрутите у яблок плодоножки и то, что осталось от цветков.

3.

Раньше дно бочек выстилали соломой, ее же клали поверх яблок. Вместе с соломой использовали листья — смородиновые или вишневые. Если вы используете банку, то листьев достаточно. Промойте их в холодной воде. У нас вишневые, но вы можете использовать и смородину. Листья можно использовать как свежие, так и высушенные.

4.

Существует несколько видов заливок. Самая простая — соль, сахар и вода. Но лучше использовать заливки, содержащие молочнокислые бактерии. Это варианты с содержанием ржаного или ячменного солода, можно использовать ржаную муку, как мы сейчас и сделаем. Кроме того, есть сладкие заливки, так называемая сыта. Сыта — это смесь меда с водой, доведенная до кипения. В нее добавляют гвоздику и палочки корицы. С такой заливкой моченые яблоки будут иметь сладкий вкус. В некоторые заливки добавляют горчичный порошок. Также используется заливка из соли, воды и корня солодки, то есть лакрицы. Самая экзотическая заливка, которую я встречал, — это кефир и сухая горчица. Это новый вариант, ведь кефир в русской кухне используется с начала XX века. Вообще, можно пробовать и экспериментировать, чтобы подобрать то, что понравится вам. Единственное, на эксперименты нужно время, потому что проверить, что получится с той или иной заливкой, можно будет только через месяц.

Я расскажу, как приготовить классику. Возьмите 5 литров теплой кипяченой воды, 1 стандартный советский стакан ржаной муки, 1 чайную ложку горчичного порошка и 2 столовые ложки крупной соли. Все это смешайте в миске, не важно, в какой последовательности. Размешайте венчиком. Комочки допустимы, они все равно со временем разойдутся. Мне такая заливка нравится еще и потому, что она подчеркивает натуральный вкус яблок. Сладость в них будет только та, что изначально в них содержится.

Заливку всегда готовят с запасом и хранят в холодильнике. Позже я объясню почему.

5.

Уложите в 3-литровую банку яблоки и листья вишни или смородины слоями: слой листьев — слой яблок — слой листьев — слой яблок и так далее.

6.

Очень плотно утрамбуйте яблоки вверху банки.

7.

Залейте яблоки так, чтобы заливка покрывала их целиком. Жидкость будет мутной, не переживайте, она сначала еще потемнеет, а со временем посветлеет.

8.

Накройте яблоки листьями так, чтобы они тоже целиком оказались в воде.

9.

Накройте банку чистой марлей и положите гнет. Мы взяли розетку с водой, гнет не должен быть очень тяжелым. Смысл не в том, чтобы спрессовать содержимое банки (что важно в случае с квашеной капустой, например). Гнет нужен для того, чтобы яблоки не всплывали, чтобы они все время целиком были в воде.

Укупоривать банку смысла нет, потому что внутри начинается процесс брожения. Часть заливки в себя впитают яблоки, часть будет пениться и выливаться через верх. Именно поэтому мы ставим банку в еще одну емкость. Если жидкости вылилось много, долейте заливку (поэтому ее надо готовить с запасом). Доливайте ее до тех пор, пока процесс впитывания яблоками жидкости не прекратится, и пока жидкость не перестанет выливаться. В этот момент поддон можно убрать. Процесс доливания может занять не одну неделю. Если заливка закончится, приготовьте новую и лейте ее.

Если листья наверху начнут плесневеть, вытащите их и положите новые.

10.

После того как яблоки замочены, необходимо подержать их в тепле в течение 2 суток (если комнатная температура составляет примерно 20 градусов). Если на улице очень жарко — под 30 градусов, — то одного дня в тепле будет достаточно. Бывает и такая осень. Если холодно — в помещении 17–18 градусов, — держите 3 дня.

Это необходимо для того, чтобы активизировался процесс брожения. После чего, по-хорошему, нашу емкость с яблоками надо убрать в погреб на ледник. В городских условиях это практически нереально. Мы используем холодильники, и по этой причине яблоки удобнее мочить в банках, а не в ведрах или кадках — они в нормальный холодильник не влезут. Так что через пару дней уберите яблоки в холодильник. Уберите прямо в поддоне, как я говорил, когда заливка перестанет переливаться через край банки, поддон можно будет убрать.

Через месяц яблоки можно доставать и есть».

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моченые яблоки русская кухня Олег Ольхов

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Эта статья в журнале:

Яблоки, №48 (110)
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