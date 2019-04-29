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Автор рецепта Автор: Еда 3608 рецептов Подписаться

Суп из консервированной горбуши — на случай нехватки времени или любви к простым супам. Важный ингредиент — пшено: оно добавляет супу текстурности и сытности. Готовится все элементарно, так что справится даже тот, кто никогда до этого готовил.

Энергетическая ценность на порцию Калорийность Белки Жиры Углеводы 163 12 3 24 ккал грамм грамм грамм * Калорийность рассчитана для сырых продуктов