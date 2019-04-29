ЗОЛОТАЯ ТЫСЯЧА
Моя книга рецептов
Включить ингредиенты
Исключить ингредиенты
Популярные ингредиенты
Тип рецепта
Суп с консервированной рыбой

Суп с консервированной рыбой

АВТОР: Еда
порций:  6ГОТОВИТЬ:  
40 минут
40 минут
211
Суп из консервированной горбуши — на случай нехватки времени или любви к простым супам. Важный ингредиент — пшено: оно добавляет супу текстурности и сытности. Готовится все элементарно, так что справится даже тот, кто никогда до этого готовил.
Энергетическая ценность на порцию
Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы
163
12
3
24
ккал
грамм
грамм
грамм
* Калорийность рассчитана для сырых продуктов
Ингредиенты
порции
6
Репчатый лук
1 головка
Морковь
1 штука
Картофель
400 г
Пшено
70 г
Горбуша консервированная в собственном соку
240 г
Укроп
20 г
Соль
по вкусу
Молотый черный перец
по вкусу
Инструкция приготовления
40 минут
Распечатать
Шаг 1
1В кастрюле с толстым дном обжарить на растительном масле лук и морковь, нарезанные мелким кубиком.
Изображение
ШпаргалкаКак нарезать репчатый лук
Шаг 2
2Залить овощи двумя литрами воды, добавить картофель, нарезанный небольшим кубиком, довести до кипения, добавить промытое пшено и варить 10 минут.
Изображение
ШпаргалкаТаймеры варочных поверхностей
Шаг 3
3Консервированную рыбу разобрать на небольшие кусочки, избавив от костей. Добавить рыбу к супу и варить еще 10–15 минут.
Шаг 4
4В конце варки посолить и поперчить суп. Снять с огня и добавить рубленый укроп.
Изображение
ШпаргалкаКак нарезать зелень
популярные запросы:
Суп-пюре
Крем-суп
Суп с курицей
Гороховый суп
Этот рецепт в статье:
Изображение материала
Еда детства — cуп
Изображение материала
Рыбные консервы
Изображение материала
Пять недорогих и сытных супов
Комментарии (2):
Аватар
Даша Белоусова31 марта 2020
1
Сильнее, чем ненависть к укропу, у меня только любовь к петрушке))
Аватар
Еда31 марта 2020
1
Никто вас не осудит, если замените)
Читайте также:

Удивительные постные блюда гастробара Blush

Которые точно останутся в вашем меню, когда пост уже закончится

5 блюд из гречки, которые точно вас удивят

Новые рецепты с любимой крупой
спецпроекты
Изображение материала
Новый взгляд на домашнюю кухню
Изображение материала
Готовьте дома, как в ресторане
Изображение материала
Лучшие рецепты мира
Похожие рецепты
Рыбный суп с фрикадельками
СупыЕврейская кухня
Рыбный суп с фрикадельками
Автор: Еда
4 порции
1 час 40 минут
0
1
0
Карри-фиш
СупыПаназиатская кухня
Карри-фиш
Автор: Еда
7 порций
1 час
7
1
0
Суп из угря
СупыЭстонская кухня
Суп из угря
Автор: Ника Ганич
4 порции
45 минут
0
1
0
Рыбный суп с треской, лососем, осьминогом, кальмаром, мидиями и икрой летучей рыбы
СупыЛатвийская кухня
Рыбный суп с треской, лососем, осьминогом, кальмаром, мидиями и икрой летучей рыбы
Автор: Ника Ганич
4 порции
2 часа
1
1
0
Рыбный суп02:55
СупыРусская кухня
Рыбный суп
Автор: Еда
6 порций
40 минут
55
4
0
Холодный манговый суп с форелью, голубикой и базиликом
СупыАвторская кухня
Холодный манговый суп с форелью, голубикой и базиликом
Автор: Еда
2 порции
20 минут
13
2
0
Суп каччукко
СупыЕвропейская кухня
Суп каччукко
Автор: Ника Ганич
6 порций
50 минут
29
1
0
Сливочный суп с треской и креветками
СупыЕвропейская кухня
Сливочный суп с треской и креветками
Автор: fish2o_ru
4 порции
35 минут
2
2
0
Буррида (французский рыбный суп)
СупыФранцузская кухня
Буррида (французский рыбный суп)
Автор: Еда
4 порции
2 часа 30 минут
9
2
0
Мисо-суп с тофу и лососем
СупыЯпонская кухня
Мисо-суп с тофу и лососем
Автор: Борис Генадьев
4 порции
30 минут
14
1
0
Калья02:27
СупыРусская кухня
Калья
Автор: Еда
4 порции
1 час
129
4
0
Рыбный суп «Скаген»
Супы
Рыбный суп «Скаген»
Автор: Еда
4 порции
1 час
18
1
0
...