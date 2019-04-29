АВТОР: Еда
Суп с консервированной рыбой
порций: 6ГОТОВИТЬ:
40 минут
40 минут
211
Автор рецептаСуп из консервированной горбуши — на случай нехватки времени или любви к простым супам. Важный ингредиент — пшено: оно добавляет супу текстурности и сытности. Готовится все элементарно, так что справится даже тот, кто никогда до этого готовил.
Энергетическая ценность на порцию
Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы
163
12
3
24
ккал
грамм
грамм
грамм
* Калорийность рассчитана для сырых продуктов
Ингредиенты
порции
6
Репчатый лук1 головка
Морковь1 штука
Картофель400 г
Пшено70 г
Горбуша консервированная в собственном соку240 г
Укроп20 г
Сольпо вкусу
Молотый черный перецпо вкусу
Инструкция приготовления
40 минут
Распечатать
1В кастрюле с толстым дном обжарить на растительном масле лук и морковь, нарезанные мелким кубиком.
2Залить овощи двумя литрами воды, добавить картофель, нарезанный небольшим кубиком, довести до кипения, добавить промытое пшено и варить 10 минут.
3Консервированную рыбу разобрать на небольшие кусочки, избавив от костей. Добавить рыбу к супу и варить еще 10–15 минут.
4В конце варки посолить и поперчить суп. Снять с огня и добавить рубленый укроп.
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Комментарии (2):
1
Сильнее, чем ненависть к укропу, у меня только любовь к петрушке))
1
Никто вас не осудит, если замените)
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